Rubikis wird neuer Generalmusikdirektor der Komischen Oper

Der lettische Dirigent Ainars Rubikis wird neuer Generalmusikdirektor der Komischen Oper Berlin. Intendant Barrie Kosky und Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) stellten den 1978 in Riga geborenen Künstler am Montag in Berlin bei der Vertragsunterzeichnung vor. Henrik Nanasi, der bisherige Musikchef, geht zum Ende der Spielzeit.

Für die Nachfolge hatten die Orchestermusiker und der Intendant mehrere Kandidaten vorgeschlagen. Ainars Rubikis war von 2012 bis 2014 Musikalischer Direktor des Staatlichen Akademischen Opern- und Ballett-Theaters in Nowosibirsk. Im Sommer übernimmt er die Leitung von «Der Fliegende Holländer» im Passionstheater Oberammergau.

Letzte Änderung: Montag, 8. Mai 2017 10:40 Uhr

Quelle: dpa

