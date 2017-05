Mitarbeiter in Zoo und Tierpark zu Streik aufgerufen

Die Gewerkschaft Verdi hat die 450 Beschäftigten des Berliner Zoos und des Tierparks für heute zum Streik aufgerufen. Sie geht davon aus, dass mindestens die Hälfte der Mitarbeiter zwischen 12.00 und 14.00 Uhr ihre Arbeit niederlegt. Die Tiere würden zwar auch während des Streiks versorgt, allerdings müssten Besucher zum Beispiel mit längeren Wartezeiten an den Kassen rechnen, teilte die Gewerkschaft am Morgen mit.

Verdi fordert in den laufenden Tarifverhandlungen unter anderem eine Angleichung der Gehälter an andere zoologische Gärten. Nach Gewerkschaftsangaben verdient ein ausgebildeter Tierpfleger mit drei Jahren Berufserfahrung derzeit bis zu 600 Euro weniger als in vergleichbaren Einrichtungen anderer Städte. Das Angebot der Arbeitgeber würde für mehr als zwei Drittel der Beschäftigten keine oder eine sehr geringe Lohnerhöhung bedeuten. Die Tarifverhandlungen werden am 9. Mai 2017 fortgesetzt.