Überfall auf Pizzaboten

Ein Unbekannter hat in der Krautstraße in Berlin-Friedrichshain einen Pizzaboten überfallen. Der 20-jährige Lieferant verstaute am Sonntagabend gerade seine Tasche im Auto, als ein Mann von hinten an ihn herantrat, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Unbekannte bedrohte den Pizza-Lieferanten mit einem Messer und wollte seinen Geldbeutel haben. Als der Pizzabote der Forderung nicht nachkam, verletzte ihn der Täter oberflächlich mit dem Messer am Bauch. Der Lieferant schlug dem Unbekannten daraufhin ins Gesicht. Der Täter flüchtete, der Pizzabote wurde ambulant behandelt.

Letzte Änderung: Montag, 8. Mai 2017 08:50 Uhr

Quelle: dpa

