Licht und Schatten auf ostdeutschem Arbeitsmarkt

Der Arbeitsmarkt in Ostdeutschland gleicht sich immer mehr dem in Westdeutschland an. Die Zeiten, in denen die Arbeitslosigkeit doppelt so hoch ausfiel, sind vorbei. Im April lag die Arbeitslosenquote Ost mit 7,7 Prozent nur noch etwa zwei Prozentpunkte über dem westdeutschen Schnitt von 5,4 Prozent. Während einige Pendlerregionen vor allem im Süden Thüringens fast Vollbeschäftigung melden, liegen die Quote in strukturschwachen Gebieten noch immer im zweistelligen Bereich. Zu diesen ostdeutschen Problemgebieten gehören die Regionen Mansfeld-Südharz, Görlitz an der Grenze zu Polen, die brandenburgische Uckermark sowie Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern.

Letzte Änderung: Montag, 8. Mai 2017 06:30 Uhr

