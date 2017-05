dpa

SPD-Amtsinhaberin bleibt Bürgermeisterin in Welzow

Bei der Bürgermeisterwahl in der Braunkohlestadt Welzow (Spree-Neiße) hat sich die Amtsinhaberin Birgit Zuchold durchgesetzt. Die SPD-Politikerin erhielt am Sonntag 59,9 Prozent der Stimmen, wie die südbrandenburgische Gemeinde am Abend mitteilte. Mit 33,2 Prozent erhielt Hilmar Mißbach von den Bürgerforum Stadtumbau Welzow das zweibeste Ergebnis. Die Stadtverordnete Hannelore Wodtke von der Wählerinitiative Grüne Zukunft Welzow erhielt 6,9 Prozent.

Letzte Änderung: Montag, 8. Mai 2017 00:20 Uhr

