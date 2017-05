dpa

Tauber: SPD wird sich warm anziehen müssen

Für CDU-Generalsekretär Peter Tauber ist der Wahlsieg seiner Partei in Schleswig-Holstein eine Mahnung an die Christdemokraten zur Geschlossenheit. Das gute Ergebnis der CDU von Spitzenkandidat Daniel Günther bestätige, dass die Union vor allem immer dann erfolgreich sei, «wenn man geschlossen kämpft» und «die Kräfte richtig konzentriert», sagte Tauber am Sonntagabend in Berlin.

Die CDU hat Monate lang intern sowie mit der CSU vor allem um den Kurs in der Flüchtlingspolitik gestritten. Der CDU-Vorsitzenden und Kanzlerin Angela Merkel wurde vorgeworfen, zu zurückhaltend und emotionslos auf den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz zu reagieren.

Tauber sagte, die CDU müsse nun in Nordrhein-Westfalen bis zur dortigen Landtagswahl am nächsten Sonntag weiter bei Wind und Wetter, auf Straßen und Plätzen und an den Haustüren Wahlkampf machen, damit auch dort der Politikwechsel gelinge. Mit Blick auf die Bundestagswahl im September sagte er: «Trotz steigender Temperaturen werden sich die Sozialdemokraten warm anziehen müssen.»

