dpa

SPD-Generalsekretärin Barley: Niederlage für die SPD

SPD-Generalsekretärin Katarina Barley hat den Ausgang der Landtagswahl in Schleswig-Holstein als Niederlage für die SPD bezeichnet. «Das ist ein klarer Sieg für Herrn Günther», sagte Barley am Sonntagabend. Schleswig-Holstein sei für die SPD immer ein schwieriges Pflaster gewesen. «Wir hatten uns auf einen harten Kampf eingestellt.» Die Aussagekraft für weitere Wahlkämpfe sei aber gering. «Wir werden jetzt analysieren, wo die Fehler liegen und Schlüsse ziehen», so Barley.

Letzte Änderung: Sonntag, 7. Mai 2017 18:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen