Hunderttausende Besucher beim 138. Baumblütenfest

Trotz zahlreicher Regentage hat Bürgermeisterin Manuela Saß eine positive Bilanz des 138. Baumblütenfests in Werder/Havel (Potsdam-Mittelmark) gezogen. «Wir hatten wieder mehrere hunderttausend Besucher - die Regentage wurden ausgeglichen durch sehr besucherstarke Tage am vergangenen Sonntag vor dem 1. Mai und dieses Wochenende», sagte Saß am Sonntag. Auch die Händler an den Obstweinständen seien größtenteils zufrieden gewesen. «Allerdings ist zu beobachten, dass immer mehr Gäste statt in die Innenstadt auf die Obsthöfe in den Plantagen gehen», berichtete Saß. Zudem seien immer mehr Familien mit Kindern auf dem Baumblütenfest unterwegs.

Letzte Änderung: Sonntag, 7. Mai 2017 17:00 Uhr

Quelle: dpa

