Turbine Potsdam verliert 1:3 gegen den VfL Wolfsburg

Turbine Potsdam muss seine Meisterschafts-Ambitionen begraben. Im Spitzenspiel der Frauen-Bundesliga zogen die Brandenburgerinnen am Sonntag zu Hause gegen Tabellenführer VfL Wolfsburg mit 1:3 (1:1) den Kürzeren. Vor 3082 Zuschauern trafen für den Gast aus Niedersachsen Caroline Hansen (5./Foulelfmeter), Anna Blässe (48.) und Tessa Wullaert (58.). Für Potsdam konnte Olympiasiegerin Tabea Kemme (28.) zwischenzeitig ausgleichen.

Wolfsburg liegt drei Spieltage vor Schluss mit 50 Punkten und dem sehr viel besseren Torverhältnis in Führung. Potsdam rangiert mit 44 Zählern auf Rang zwei.

Jetzt heißt es für das Team von Turbine-Trainer Matthias Rudolph, Schadensbegrenzung zu betreiben. Am Mittwoch spielen die Potsdamerinnen gegen Leverkusen, am kommenden Sonntag empfangen sie zu Hause den Dritten Bayern München. Es geht um Platz zwei und die Champions League-Qualifikation.

Potsdam war engagiert in die Partie gegen Wolfsburg gestartet. Allerdings versagten Kapitänin Lia Wälti in der fünften Spielminute die Nerven. Sie foulte die Wolfsburgerin Pernille Harder im Strafraum. Den fälligen Strafstoß verwandelte Hansen souverän. Nach einem Aussetzer in der VfL-Abwehr von Babett Peter markierte Kemme den Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel patzte die Turbine-Abwehr und gestattete die erneute Wolfsburger Führung - das Spiel war gelaufen.