Eischnee schlagen im Laufen: Siebter Berliner Kellnerlauf

Es ist so etwas wie die Meisterkür in Geschicklichkeit für das Berliner Gastgewerbe: Beim Berliner Kellnerlauf am Ku'damm haben sich am Sonntag erneut Kellner, Pagen, Köche und Barkeeper gemessen. Bei der 7. Auflage erzielten die Veranstalter mit rund 3500 Schaulustigen einen neuen Zuschauerrekord.

Einen 400 Meter langen Parcours mussten die 60 Teilnehmer in Arbeitskleidung und mit typischem Arbeitsgerät aus ihrer Zunft zurücklegen. Die Kellner liefen die Strecke sogar zweifach. Geschwindigkeit war dabei nicht alles: Die Kellner mussten einhändig ein Tablett mit Getränken tragen, die im Ziel noch voll sein mussten. Die Köche mussten, bevor sie loslaufen durften, noch Eiweiß zu Schnee schlagen, die Barkeeper einen Cocktail mixen.

