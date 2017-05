dpa

Hertha vor Endspurt in Notlage: Auch Skjelbred fällt aus

Der Ausfall von Per Skjelbred vergrößert die Personalnot von Hertha BSC vor den abschließenden beiden Spielen in der Fußball-Bundesliga. Für den defensiven Mittelfeldspieler ist die Saison mit Verdacht auf einen Muskelfaserriss beendet, wie Berlins Coach Pal Dardai am Sonntag nach dem 1:4 gegen RB Leipzig sagte.

«Wir haben jetzt wirklich eine Notsituation», kommentierte er die Lage vor der Partie bei Absteiger Darmstadt am kommenden Samstag. Die Innenverteidiger John Anthony Brooks, der sich auch noch eine Knöchelprellung zugezogen hat, und Sebastian Langkamp sind nach der jeweils fünften Gelben Karte gesperrt. Fabian Lustenberger muss weiter verletzt passen. Ob die gegen Leipzig fehlenden Marvin Plattenhardt und Niklas Stark zurückkehren, ist fraglich. Mitchell Weiser gilt nach langer Verletzungspause noch nicht als Option für die Startelf.

Zwar ist Hertha mit 46 Punkten noch im Rennen um einen Europacup-Startplatz. Doch um das Saisonziel zu schaffen, muss der Hauptstadtclub im nächsten Spiel unbedingt punkten. «Insgesamt könnten vier Punkte reichen für die Europa League», sagte Dardai.

«Es ist eine Herausforderung für den Trainer», kommentierte er die personelle Lage. «Ich bin positiv: 16 Spieler plus zwei Torhüter bekommen wir hin.» Der Ungar wird die Nachwuchsspieler Nico Beyer (20 Jahre) und Sidney Friede (19) mit in den Kader nehmen. Zumindest dem Einsatz von Jordan Torunarigha soll trotz Scheinbeinprellung laut Dardai nichts im Wege stehen. «Ich muss die ganze Mannschaften beobachten und sehen, was die beste Lösung ist», sagte der Berliner Chefcoach.

