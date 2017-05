dpa

Berliner SPD-Spitze lehnt Klientelpolitik ab

Die Berliner SPD will eine «Politik für alle» in der Stadt machen und lehnt eine Klientelpolitik in der rot-rot-grünen Koalition ab. Dafür müsse die SPD als Volkspartei sorgen, heißt es in einem Namensartikel des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller und des Fraktionschefs im Abgeordnetenhaus, Raed Saleh, im «Tagesspiegel» (Sonntag). Zentrale Themen seien bezahlbarer Wohnraum, Jobchancen, gute und kostenlose Bildung sowie ein sicheres Leben in Berlin.

«In der Verkehrspolitik lehnen wir ideologische Zuspitzungen ab», stellte die SPD-Spitze mit Blick auf den von den Grünen forcierten Radverkehr klar. «Wir machen keine Anti-Auto-Politik», betonten Müller und Saleh. Zugleich kündigten sie an, das Jobticket für Berufspendler von 60 auf 50 Euro im Monat zu reduzieren.

dpa

