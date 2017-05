dpa

Unfall an Neuköllner Kreuzung: fünf Verletzte

Fünf Menschen sind bei einem Unfall an einer Kreuzung in Berlin- Neukölln verletzt worden. Ein Minivan habe am Samstagabend an der Kreuzung Fuldastraße/Donaustraße laut Zeugen einen Kleinwagen erfasst, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 63 Jahre alte Fahrer des Kleinwagens wurde vor Ort behandelt und konnte anschließend nach Hause. Der 51 Jahre alte Fahrer des Minivans und seine drei Mitfahrer mussten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Letzte Änderung: Sonntag, 7. Mai 2017 11:30 Uhr

Quelle: dpa

