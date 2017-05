Lokalderby im Wasserball-Halbfinale: Spandau gegen Potsdam

Im Halbfinale der deutschen Wasserball-Meisterschaft treten Spandau 04 und der OSC Potsdam gegeneinander an. Im Viertelfinale hatten beide Teams keine Probleme. Am Mittwoch geht die Serie los.

Berlin (dpa/bb) - Das Lokalderby ist perfekt. Rekordchampion Wasserfreunde Spandau 04 und der OSC Potsdam haben das Playoff-Halbfinale der Wasserball-Meisterschaft erreicht und treten dort gegeneinander an. Die Berliner setzten sich am Samstag mit 22:1 (6:0, 9:0, 4:1, 3:0) gegen Bayer Uerdingen durch und entschieden das Duell in der Runde der besten Acht vorzeitig für sich. Bei den Rheinländern hatte Spandau bereits mit 16:7 gewonnen.