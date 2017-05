dpa

Woidke ruft zum Kampf gegen Fremdenhass und Gewalt auf

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat zum Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus am Montag dazu aufgerufen, aktiv gegen Fremdenhass und Gewalt einzutreten. «Das Kriegsende bedeutete die Befreiung von Millionen von Menschen vom Terror des NS-Regimes in vielen Ländern Europas», sagte Woidke am Sonntag laut Mitteilung. «Das Datum 8. Mai steht für das Ende unvorstellbarer Gewaltexzesse und für das Ende eines mörderischen Krieges, in dessen Rahmen der Holocaust überhaupt erst möglich war.»

Unter die Zeit der Nazi-Diktatur dürfe kein Schlussstrich gezogen werden, betonte der Regierungschef. «Jeder Versuch, Geschichte zu relativieren und umzudeuten, ist brandgefährlich.» Das Land werde die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit weiter fördern, sagte Woidke. «Auch, weil Rechtspopulismus und -extremismus erstarken und sich rechtsextrem motivierte Straftaten mehren.»

