Skelett in Brunnen: Mordprozess beginnt

Der Mord am Geschäftspartner reichte wohl noch nicht. Ein Mann wird verdächtigt, später auch die Identität des Toten für Betrügereien genutzt zu haben. Das wurde ihm aber erst Jahre später zum Verhängnis. Nun beginnt der Prozess.

Neuruppin/Schönermark (dpa/bb) - Die Vorwürfe wiegen schwer: Ein 33-Jähriger soll vor acht bis neun Jahren seinen Geschäftspartner im uckermärkischen Schönermark ermordet und die Leiche in einen alten Brunnen entsorgt haben. Die Staatsanwaltschaft geht von Mord aus. Ab Mittwoch muss sich der Mann wegen des Tötungsdelikts vor dem Landgericht Neuruppin verantworten. Bis Mitte Juli sind 14 Verhandlungstermine angesetzt.

Schnell gerieten die ehemaligen Mitbewohner ins Fadenkreuz der Ermittler. Alle wurden einbestellt, ihre Wohnungen in Neubrandenburg und Dresden durchsucht. Während der Verdacht gegen zwei Frauen und einen Mann ausgeräumt werden konnte, fanden die Ermittler nach akribischen Überprüfungen Belege dafür, dass der heute 33-Jährige die Geschäfte des Opfers an sich gerissen habe. Ihm konnten zahlreiche Betrugs- und Manipulationshandlungen nachgewiesen werden. Hierfür operierte er mit der Identität des Getöteten, hieß es.

Im Januar dieses Jahres klickten am neuen Wohnort des 33-Jährigen in Dresden die Handschellen. Die Indizien hatten sich nach Angaben der Ermittler so weit gegen ihn verdichtet, dass vom Amtsgericht Neuruppin Haftbefehl erlassen wurde. Im Falle seiner Verurteilung muss der 33-Jährige mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe rechnen.