ALBA droht frühes Playoff-Aus: Klare Niederlage in München

Zum Playoff-Auftakt ist ALBA Berlin beim FC Bayern heillos überfordert. Schon im zweiten Viertel ist die Niederlage besiegelt. Nur eine Sache macht Hoffnung.

Berlin (dpa/bb) - Den demütigenden Playoff-Auftakt will ALBA Berlin möglichst schnell verarbeiten. Nach dem 68:95 beim FC Bayern zum Start des Viertelfinals in der Basketball-Bundesliga macht lediglich die ordentliche Anfangsphase Hoffnung auf Besserung. Der Hauptstadtclub braucht am Donnerstag vor heimischem Publikum eine deutliche Leistungssteigerung, um die Best-of-Five-Serie gegen die schier übermächtigen Münchner auszugleichen. «Wir müssen darauf aufbauen, wie wir gestartet sind», sagte Übergangstrainer Thomas Päch. «Wir haben leider am Anfang zu oft den Ball weggeworfen und vergessen, Leute auch mal eins gegen eins zu attackieren.»