ALBA Berlin kassiert klare Niederlage zum Playoff-Auftakt

ALBA Berlin ist mit einer demütigenden Niederlage in die Playoff-Viertelfinalserie der Basketball-Bundesliga gegen den FC Bayern gestartet. Der Hauptstadtclub blieb am Samstag beim 68:95 (25:53) in München völlig chancenlos.

Im ersten Viertel konnte das Team von Übergangstrainer Thomas Päch noch mithalten, brach danach aber ein und gab das zweite Viertel mit 8:31 ab. In der zweiten Halbzeit konnten die Berliner den Schaden nur noch in Grenzen halten. «Wir sind sehr gut ins Spiel gestartet. München hat sehr viel Qualität und viele schwierige Würfe getroffen», sagte Päch, der zuletzt das Traineramt von Ahmet Caki übernommen hatte, bei Telekom Basketball. «Wir haben leider am Anfang zu oft den Ball weggeworfen.»

Für die zweite Partie am Donnerstag braucht ALBA eine deutliche Leistungssteigerung, um die kleine Chance auf den Ausgleich in der Best-of-Five-Serie zu nutzen. Center Elmedin Kikanovic und Ismet Akpinar waren mit jeweils elf Punkten beste Werfer der Gäste.

Aufbauspieler Peyton Siva gab nach mehr als zwei Monaten Zwangspause wegen einer Adduktorenverletzung sein Comeback, konnte jedoch keine entscheidenden Akzente geben und stand nur gut fünf Minuten auf dem Parkett.

