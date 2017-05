dpa

Hertha BSC mit Heimpleite: 1:4 gegen Leipzig

Aufsteiger RB Leipzig hat mit einem Auswärtssieg bei Hertha BSC die direkte Champions-League-Teilnahme perfekt gemacht. Die Sachsen siegten am Samstagabend mit 4:1 (1:0) bei den heimstarken Berlinern und sind zwei Spieltage vor Schluss nicht mehr von einem der drei ersten Plätze der Fußball-Bundesliga zu verdrängen. Stürmer Timo Werner brachte Leipzig vor 62 301 Zuschauern per Kopf früh in Führung (12. Minute) und erhöhte in der zweiten Halbzeit nach einem Patzer von Hertha-Keeper Rune Jarstein auf 2:0 (54.). Rani Khedira traf per Eigentor zum Anschluss für Berlin (85.), der eingewechselte Davie Selke machte dann aber den Sieg für RB perfekt (89./90.+2).

