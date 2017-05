Keller vor Duell in Braunschweig: Müssen erfolgreich sein

Im direkten Duell der Aufstiegsaspiranten des 1. FC Union bei Eintracht Braunschweig setzt Berlins Coach Jens Keller voll auf einen Sieg seines Teams. «Jeder kann die Tabelle lesen. Im Fall eines Misserfolges sind die drei Konkurrenten mindestens sechs Punkte weg», sagte der Trainer vor dem Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga am Montagabend (20.15 Uhr). «Wenn wir unsere Ziele weiter verfolgen möchten, müssen wir erfolgreich sein.»

Sollten die derzeit viertplatzierten Eisernen am drittletzten Spieltag in Niedersachsen verlieren, würde der Rückstand bereits sechs Punkte betragen. Die Aufstiegschancen im Rennen mit dem VfB Stuttgart, Hannover 96 und Braunschweig wären so gut wie verspielt. Auch mit einem Unentschieden hätte Union es nicht mehr in der eigenen Hand, den Relegationsplatz drei zu erreichen.