15 000 Flüchtlinge in Notunterkünften: fast alle in Berlin

Rund eineinhalb Jahre nach dem Zustrom Hunderttausender Migranten nach Deutschland leben hierzulande noch 15 000 Flüchtlinge in Notunterkünften - und das zu 90 Prozent in Berlin. Dies hat eine «Spiegel»-Umfrage in den 16 Ländern ergeben. Demnach haben es die meisten Bundesländer mittlerweile geschafft, ihre Notquartiere zu schließen und die Menschen besser unterzubringen. Die mit Abstand meisten notdürftigen Sammelunterkünfte betreibt demnach noch die Hauptstadt Berlin, in der Wohnraum seit Jahren immer knapper wird. Dort leben laut «Spiegel» 13 400 Flüchtlinge in solchen Sammelunterkünften.

Letzte Änderung: Samstag, 6. Mai 2017 15:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen