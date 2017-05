Gericht ebnet Weg für neue Präsidentin am Landessozialgericht

Nach mehr als drei Jahren kann die Spitze des Landessozialgerichts Berlin/Brandenburg neu besetzt werden. Das Verwaltungsgericht Potsdam lehnte einen Eilantrag gegen die Ernennung von Richterin Sabine Schudoma ab, wie das Gericht am Freitag mitteilte (VG 10 L 1154/16). Die «Berliner Morgenpost» hatte am Samstag über die Entscheidung berichtet. Ein Mitbewerber um den Posten hatte mit dem Eilantrag versucht, Schudomas Ernennung zu verhindern. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig und kann vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg angefochten werden.

Das Gericht hält es für ausgeschlossen, dass sich der Antragsteller gegenüber Schudoma «als für das ausgeschriebene Amt besser oder zumindest gleich geeigneter Bewerber erweisen wird». Er verfüge, anders als die designierte Präsidentin, nicht über die erforderlichen fundierten Erfahrungen in der Leitung eines Gerichts und als Vorsitzende Richterin in der Sozialgerichtsbarkeit.

Schudoma ist seit mehr als zwölf Jahren Präsidentin des Berliner Sozialgerichts. Seit 2012 leitet die Berlinerin auch ehrenamtlich den Verfassungsgerichtshof in der Hauptstadt. Das höchste Amt des gemeinsamen Gerichts mit Sitz in Potsdam ist seit dem 1. Januar 2014 unbesetzt. Innerhalb der damaligen großen Koalition in Berlin hatte es jahrelang Streit um die als SPD-nah geltende Schudoma gegeben.