Berliner CDU befragt Mitglieder zum Flughafen Tegel

Die Berliner CDU macht ihre Position beim Volksentscheid zum Flughafen Tegel am 24. September vom Votum ihrer Mitglieder abhängig. Vom 1. Juni an könnten die 12 000 Mitglieder einen Monat lang darüber abstimmen, sagte Generalsekretär Stefan Evers am Samstag der dpa. Der Landesvorstand der Partei habe am Freitagabend einstimmig einen entsprechenden Beschluss gefasst. Am 16. Mai will die Partei die Vor- und Nachteile einer Offenhaltung in einer Expertenrunde diskutieren. Das Thema habe eine ausführliche Debatte verdient, sagte Evers. Die CDU hätte die Bedenken der Bürger gegen eine Schließung des Flughafens in der Vergangenheit ernster nehmen müssen, sagte Evers.

