Ohne Führerschein: Mann bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall in Berlin-Reinickendorf ist ein 38-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann sei am Freitagabend in der Holländerstraße mit einem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen parkenden Wagen geprallt, teilte die Polizei am Samstag mit. Er wurde eingeklemmt und am Kopf verletzt. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann keinen Führerschein. Auch wo er das Auto her hatte, war zunächst unklar.

Letzte Änderung: Samstag, 6. Mai 2017 11:50 Uhr

Quelle: dpa

