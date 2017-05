dpa

Namensänderung: Nur wenige Ablehnungen in Berlin

Jedes Jahr beantragen Dutzende Berliner bei den Behörden die Änderung ihres Namens. Ist man in Deutschland mit seinem Namen unzufrieden, kann man diesen ändern lassen. Vorausgesetzt, es gibt dafür einen wichtigen Grund. Obwohl vor einem solchen Schritt jenseits von Hochzeit, Scheidung oder Adoption hohe Hürden stehen, werden in Berlin die meisten Anträge positiv beschieden. Die Ablehnungsquote schwankt zwischen ein bis zehn Prozent, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den Namensänderungsbehörden der Bezirke ergab. In Berlin beantragten im vergangenen Jahr je nach Bezirk zwischen 50 und 150 Menschen die Änderung ihres Vor- oder Nachnamens.

