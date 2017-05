Personalnot bei der Polizei: Immer mehr Stellen unbesetzt

Bis 2018 will die Landesregierung den Personalstand bei der Polizei auf 8250 Beamte erhöhen. Dabei können nicht einmal alle durch Pensionierungen frei werdenden Stellen derzeit wieder besetzt werden.

Potsdam (dpa/bb) - Trotz zunehmender Bewerbungen sind bei der Polizei in Brandenburg immer mehr Stellen unbesetzt. Anfang 2017 gab es laut Innenministerium 228 offene Stellen, 172 mehr als ein Jahr zuvor. Nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat sich diese Zahl bis Ende März bereits auf 287 erhöht. GdP-Landeschef Andreas Schuster forderte die Landesregierung deshalb auf, die Attraktivität des Polizeidienstes zu verbessern. «Wir müssen rasch Lösungen finden, damit das Loch in der Personaldecke nicht noch größer wird», sagte Schuster der Deutschen Presse-Agentur.

Die hohe Zahl der Interessenten, die ihre Bewerbungen abbrechen, erklärte der Sprecher des Innenministeriums, Ingo Decker, unter anderem mit dem 2010 eingeführten Online-Verfahren. Darüber seien im vergangenen Jahr 99,7 Prozent aller Bewerbungen gekommen. Zwar habe man die Bewerbungen auf diese Weise vereinfacht, zugleich seien sie aber unverbindlicher geworden. «Viele Interessenten haben sich in den vergangenen Jahren in mehreren Bundesländern für den Polizeidienst beworben und sich dann das attraktivste Angebot ausgesucht.»

Hier liegt nach Ansicht der GdP das größte Problem. «Wir müssen die Rahmenbedingungen für den Polizeidienst verbessern», verlangte GdP-Landeschef Schuster. Bundesweit sei die Besoldung der Beamten nur noch in Berlin schlechter als in Brandenburg. Viele junge Leute stellten nach Abgabe ihrer Bewerbungen fest, dass die Besoldung in anderen Bundesländern weitaus besser ist. «Dann nehmen sie schon gar nicht mehr am Auswahlverfahren für einen Platz in der Fachhochschule der Polizei in Oranienburg teil.»