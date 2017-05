Künstler öffnen ihre Ateliers

Kunst gucken und Künstler kennenlernen: Landesweit sind am Wochenende Besucher in den Brandenburger Ateliers willkommen. Jedes Jahr kommen Tausende Kunstinteressierte.

Potsdam (dpa/bb) - Landesweit 750 Künstler beteiligen sich an diesem Wochenende in Brandenburg am Tag der offenen Ateliers. An 550 Orten können Interessierte Kunstwerke in Augenschein nehmen und erleben, wie die Werke entstehen. Bereits zum 18. Mal gibt es diese Veranstaltungen. Zunehmend reisen Besucher aus Berlin an. Im oft außergewöhnlichen Ambiente der Künstlerwerkstätten bieten sich viele Gelegenheiten, um sich mit den Werken auseinanderzusetzen.