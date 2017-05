dpa

Enrique Iglesias sorgt für deutsch-spanische Party

Latino-Star Enrique Iglesias (41) hat 15 Jahre nach seinem letzten Live-Auftritt wieder seine deutschen Fans begeistert. In der nahezu ausverkauften Mercedes-Benz-Arena in Berlin präsentierte der Spanier am Freitagabend sein einziges Deutschland-Konzert im Rahmen seiner «Sex And Love»-Tour. «Ich war das letzte Mal 2002 hier? What the Fuck», rief der Sohn von Schmuse-Superstar Julio Iglesias (73) dem Publikum - darunter viele seiner Landsleute - zu Beginn auf Englisch zu.

In der bunten Party-Show mit Lasertechnik, Pyro, großen Ballons und Konfetti pflegte der Sänger, der ganz leger mit Jeans, T-Shirt und Baseball Cap auftrat, sein Image als Sunny-Boy. Er ging bei Dance-Hits wie «Duele el corazon», «Bailando» und «Escape» immer wieder auf Tuchfühlung mit seinen Fans und sammelte auch einige BHs ein.

Einzig bei seinem Schmusehit «Hero» kämpfte Iglesias mit einer Mikrofonpanne und musste den Song für mehr als eine Minute unterbrechen. Nach nur einer Zugabe und ohne seinen aktuellen Hit «Súbeme la radio» ging die rund 100-minütige Show am Ende überraschend abrupt zu Ende.

