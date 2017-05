Feuerwehr-Wettlauf in den 39. Stock

Feuerwehrleute aus aller Welt rennen heute am Berliner Alexanderplatz um die Wette - und zwar in einem Treppenhaus. Beim siebten «Berlin Firefighter Stairrun» laufen die Teilnehmer in Schutzausrüstung und Atemmaske in den 39. Stock des Park Inn Hotels. 772 Feuerwehrleute aus elf Ländern - darunter Deutschland, Polen, Dänemark und die USA - treten in Zweierteams gegeneinander an. Das älteste Team in diesem Jahr bringt es auf zusammen 119 Lebensjahre. Die schnellsten Brandbekämpfer kamen 2016 aus Polen. Sie stellten mit einer Zeit von 5.42 Minuten einen neuen Rekord auf und sind auch in diesem Jahr wieder dabei.

Letzte Änderung: Samstag, 6. Mai 2017 01:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen