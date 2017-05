dpa

Hertha BSC will Leipziger Festtag in Berlin verhindern

Hertha BSC will einen Leipziger Jubeltag im Berliner Olympiastadion verhindern. Mit einem Sieg in der Hauptstadt würde sich der sächsische Bundesliga-Neuling bereits drei Spieltage vor Saisonende definitiv die Qualifikation für die Champions League sichern. RB Leipzig liegt mit 63 Punkten auf Platz zwei. Gewinnt der Dritte 1899 Hoffenheim (58) beim Vierten Borussia Dortmund (57), reicht dem Team von Trainer Ralph Hasenhüttl heute sogar schon ein Punkt zum Sprung in die Königsklasse. Die heimstarke Hertha, die in dieser Saison 37 ihrer insgesamt 46 Punkte im eigenen Stadion geholt hat, will unbedingt Platz fünf verteidigen.

Letzte Änderung: Samstag, 6. Mai 2017 00:21 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen