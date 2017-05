Mann will Zugang zu Fernsehredaktion - Sicherheitsmann verletzt

Berlin (dpa/bb) - In der Lobby eines Fernsehstudios in Berlin-Mitte hat ein Mann einen Sicherheitsdienst-Mitarbeiter mit einem Messer am Kinn verletzt. Der 48-Jährige wollte am Freitagnachmittag in dem Gebäude am Boulevard Unter den Linden einen Redakteur sprechen und in einen Fahrstuhl steigen, wie ein Polizeisprecher berichtete. Zwei Sicherheitsleuten gelang es, den Eindringling zu überwältigen. Ein Mitarbeiter besprühte ihn mit Schaum aus einem Feuerlöscher, ein zweiter riss ihn zu Boden. Der Angreifer wurde der Polizei übergeben. Die Beamten fanden heraus, dass gegen ihn bereits ein Haftbefehl aus Bayern vorlag - wegen Betruges.

Mit diesem Vorwurf stehe der Vorfall in Berlin nach ersten Erkenntnissen nicht in Verbindung, so der Polizeisprecher. Nach seinen Angaben sehen die Behörden bislang auch keinen politischen Hintergrund.

Der 48-Jährige war bereits am Donnerstag in der Lobby aufgetaucht und des Hauses verwiesen worden, das Sicherheitspersonal hatte ihn nun wiedererkannt. Er soll dem Polizeisprecher zufolge in der Lobby von Korruption, Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesinnenminister Thomas de Maizière (beide CDU) gesprochen haben.

Letzte Änderung: Freitag, 5. Mai 2017 22:00 Uhr

Quelle: dpa

