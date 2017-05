dpa

Öffentliches Fahrrad-Verleihsystem in Berlin gestartet

Nach dem privaten Anbieter Lidl-Bike ist in Berlin am Freitag nun auch das öffentliche Fahrradverleihsystem Nextbike gestartet. Der Staatssekretär für Verkehr, Jens-Holger Kirchner, eröffnete die erste Station am Freitag am Gendarmenmarkt. Nextbike hatte 2016 den Zuschlag der Senatsverwaltung für Verkehr erhalten und das neue System zunächst in Lichtenberg getestet. Derzeit sind rund 1500 Räder in Berlin verfügbar, bis 2018 sollen es mehr als 5000 sein. Die Nutzung der Räder kostet für die erste halben Stunde einen Euro - wenn man das Rad jenseits der vorgesehenen Stationen abgibt, fallen weitere 50 Cent an.

Letzte Änderung: Freitag, 5. Mai 2017 19:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen