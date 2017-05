dpa

Zwei mutmaßliche Bootsdiebe geschnappt

Die Polizei hat binnen zwei Tagen zwei mutmaßliche Bootsdiebe festgenommen. Beide gehörten wahrscheinlich unterschiedlichen Banden an, die organisiert Boote und Bootsmotoren stehlen sollen, wie die am Freitag mitteilte. Den ersten Verdächtigen schnappten die Polizisten, nachdem ein Bootsbesitzer sie nach Müggelheim gerufen hatte, weil die Alarmanlage seines Bootes ausgelöst hatte. Die Polizisten sahen zwei Personen flüchten. In der Nähe nahmen sie einen Verdächtigen fest, einen mutmaßliche Komplizen. Ein Richter erließ inzwischen Haftbefehl gegen den 25-Jährigen.

Am Mittwoch kontrollierten Polizisten in der Heiligenseestraße in Reinickendorf einen Autofahrer und stellten dabei fest, dass auf der Ladefläche ein Außenbordmotor mit gewaltsam abgetrennten Verbindungskabeln lag. Im Auto des 26-Jährigen fanden die Beamten weiteres mutmaßliches Diebesgut. Auch gegen den zweiten Verdächtigten erließ ein Richter Haftbefehl. Ob die beiden mit weiteren Diebstählen in Verbindung stehen, soll nun ermittelt werden.

