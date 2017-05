dpa

Schwarzfahrerin würgt Kontrolleurin

In der Ringbahn hat eine 32 Jahre alte Schwarzfahrerin eine Kontrolleurin angegriffen. Die Frau habe der Kontrolleurin am Donnerstagnachmittag zwischen den Stationen Ostkreuz und Treptower Park ins Gesicht geschlagen und sie gewürgt, teilte die Polizei am Freitag mit. Während der Kontrolle waren die beiden zuvor zunächst verbal aneinander geraten. Die 34 Jahre alte Kontrolleurin erlitt Rötungen am Hals und im Gesicht und ließ sich anschließend von einem Arzt behandeln. Bundespolizisten nahmen die Angreiferin vorläufig fest und leiteten Ermittlungen wegen Körperverletzung und Erschleichens von Leistungen ein.

Letzte Änderung: Freitag, 5. Mai 2017 18:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen