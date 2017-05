Stadionbezahlkarten-Anbieters droht Insolvenz

Angesichts der drohenden Insolvenz des Stadionbezahlkarten-Anbieters Payment Solutions hat Hertha BSC seinen Anhängern als vorerst einziger Fußball-Bundesligist zugesichert, für mögliche finanzielle Schäden aufzukommen. «Im härtesten Fall würden wir unseren Zuschauern den Verlust ausgleichen», sagte ein Vereinssprecher am Freitag auf dpa-Anfrage. Herthas Geschäftsführer Ingo Schiller kommentierte in der «Bild»: «Wir versprechen quasi Geld oder Wurst, die Fans werden nicht allein gelassen.»

Hintergrund ist eine mögliche Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens Payment Solutions, dessen Bezahlkarten in mehreren deutschen Fußball-Stadien von der 1. bis zur 3. Liga im Einsatz sind - unter anderem in Berlin, Bremen, Frankfurt, Augsburg und Kaiserslautern. Mit dem Guthaben auf den Karten können beispielsweise Snacks und Getränke an den Stadionkiosken gekauft werden.