Seniorinnen am Bankautomaten betrogen

In einer Spandauer Bankfiliale haben zwei Unbekannte kurz nacheinander zwei Seniorinnen betrogen. Seit Freitag fahndet die Polizei öffentlich mit Fotos der Überwachungskamera nach den mutmaßlichen Tätern. Die beiden sollen bereits im November 2016 in der Bankfiliale in der Carl-Schurz-Straße zunächst die PIN-Nummern der Damen ausgespäht haben. Dann verwickelte einer der beiden das jeweilige Opfer in ein Gespräch, während der andere die EC-Karte stahl, Geld am Automaten abhob und die Karte dann wieder zurücksteckte. Die Frauen bemerkten den Betrug daher erst später. Zur Höhe des Schadens wollte die Polizei keine Angaben machen.

Letzte Änderung: Freitag, 5. Mai 2017 15:10 Uhr

Quelle: dpa

