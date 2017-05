dpa

Zwei Autos und Wohnmobil in Brand gesetzt

Unbekannte haben in Berlin-Niederschöneweide vermutlich zwei Autos und einen Wohnwagen angezündet. Ein technischer Defekt sei als Brandursache unwahrscheinlich, teilte die Polizei am Freitag mit. Zunächst entdeckte ein Passant am frühen Freitagmorgen die zwei brennenden Autos in der Hasselwerderstraße. Gemeinsam mit Anwohnern versuchte er vergeblich, die Flammen zu ersticken. Die Feuerwehr löschte schließlich die lichterloh brennenden Fahrzeuge. Nur etwa 20 Minuten später wurde die Feuerwehr in die nahegelegene Rudower Straße gerufen, wo das Wohnmobil brannte. Auch diesen Brand konnte die Feuerwehr löschen. Ein Brandkommissariat ermittelt.

