Regisseur Volker Schlöndorff bereut Berlinale-Teilnahme

Regisseur Volker Schlöndorff bereut, seinen Film «Rückkehr nach Montauk» beim 67. Filmfestival in Berlin vorgestellt zu haben. «Es war eine Fehlentscheidung, auf die Berlinale zu gehen», sagte der 78 Jahre alte Oscarpreisträger («Die Blechtrommel») dem Hessischen Rundfunk (hr) in Frankfurt. Dort erwarte man «zu recht sozialkritische Filme, etwa über Flüchtlinge». Aber «auch der Seelenschmerz gehört nun mal zum Leben. Er war nur wahrscheinlich am falschen Ort. Daher diese Häme. Das verletzt schon», bilanzierte der gebürtige Wiesbadener jetzt.

Schlöndorffs Liebesdrama und Andres Veiels Beitrag «Beuys» waren als einzige deutsche Beiträge bei dem Wettbewerb im Februar leer ausgegangen. Der Film kommt am 11. Mai in die Kinos. Er ist eine Hommage an die Erzählung «Montauk» von Max Frisch (1911-1991).

