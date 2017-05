Dardai erwartet gegen Leipzig Mentalitätsspiel

Trainer Pal Dardai schiebt vor dem anstehenden Spiel der bald 125 Jahre alten Hertha gegen Bundesliga-Frischling RB Leipzig jeden Vergleich mit dem aufstrebenden Kontrahenten zur Seite. «Ich beschäftige mich nur mit meiner Mannschaft», erklärte der Ungar vor der emotionsgeladenen Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Berliner Olympiastadion. Das größere spielerische Potenzial der Sachsen, die besseren finanziellen Möglichkeiten, die guten Leipziger Aussichten auf die Champions League - für Dardai kein Thema. «Es wird ohnehin ein Mentalitätsspiel», erklärte der 41 Jahre alte Chefcoach.

«Wenn wir gierig und bissig sind. Wenn wir in den Zweikämpfen nicht schlechter sind als der Gegner, haben wir eine Chance», betonte Dardai. Sein Verein will unbedingt Tabellenplatz fünf sichern, der den direkten Einzug in die Europa League bringen würde. Der Vorsprung auf Bremen, Freiburg, Köln und Mönchengladbach ist durch die Auswärtsschwäche geschrumpft. «Wir sind heimstark», hob Manager Michael Preetz hervor. Zwölf Siege, ein Remis und nur zwei Niederlagen stehen in dieser Saison im Olympiastadion zu Buche.