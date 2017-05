Berliner CDU plant Basisabstimmung zum Flughafen Tegel

Die Berliner CDU will ihre Mitglieder über die Position der Landespartei zur Zukunft des Flughafens Tegel abstimmen lassen. Die Entscheidung der Basis ist für Juni geplant. Eine Parteisprecherin bestätigte einen entsprechenden Bericht der «Berliner Morgenpost» (Freitag). Am Freitagabend wollten die Führungsgremien der Berliner CDU den Mitgliederentscheid beschließen.

Die CDU-Landesvorsitzende Monika Grütters hatte das Thema angestoßen. «Ich persönlich hege Sympathie für den Wunsch, Tegel offen zu halten - vorausgesetzt, dies ist rechtlich möglich», sagte Grütters der Zeitung. Die 12 000 Berliner CDU-Mitglieder sollen voraussichtlich per Post einen Abstimmungsbogen erhalten und diesen ausgefüllt wieder zurücksenden. Am 24. September steht in Berlin ein Volksentscheid zu dem Thema an.