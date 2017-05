Unbekannte versuchen Hotel auszurauben

Zwei Unbekannte haben versucht, ein Hotel in Berlin-Wilmersdorf auszurauben. Die beiden Männer betraten am Donnerstag gegen 22.00 Uhr die Lobby des Hotels in der Xantener Straße, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Einer der beiden Männer trat hinter den Tresen, bedrohte eine 29-jährige Angestellte mit einem Messer und forderte Geld. Die Frau rief um Hilfe, und ein Gast kam dazu. Die beiden Unbekannten flüchteten daraufhin ohne Beute.

Letzte Änderung: Freitag, 5. Mai 2017 07:30 Uhr

Quelle: dpa

