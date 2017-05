dpa

Mann mit Messer lebensgefährlich verletzt

Berlin (dpa/bb) - Ein Mann ist in Berlin-Schöneberg von zwei Unbekannten lebensgefährlich verletzt worden. Auf einer Mittelinsel in der Erfurter Straße gerieten die drei Männer am Donnerstagabend in eine Auseinandersetzung, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei wurde der 34 Jahre alte Mann mit einem Messer am Kopf verletzt. Er kam mit hohem Blutverlust in ein Krankenhaus. Die beiden Täter flüchteten. Der Grund für die Auseinandersetzung ist noch unklar.

