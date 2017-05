dpa

Umweltminister stellen Ergebnisse ihrer Konferenz vor

Die Umweltminister von Bund und Ländern präsentieren am heutigen Freitag (12.30 Uhr) in Bad Saarow die Ergebnisse ihrer Frühjahrskonferenz. Eines der wichtigsten Themen sind die hohen Stickoxid-Werte auch bei modernen Diesel-Fahrzeugen. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) hatte zuletzt an die Autohersteller appelliert, die Pkw auf eigene Kosten nachzurüsten und so die Emissionen um mindestens die Hälfte zu senken. Auch die immer stärkere Ausbreitung von Wölfen in Teilen von Deutschland sollte auf der Konferenz besprochen werden. Vorgestellt werden die Ergebnisse unter anderem von Brandenburgs Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD), der dieses Jahr den Vorsitz der Konferenz hat. Die halbjährliche Tagung hatte am Mittwoch mit einem Treffen von Staatssekretären und Experten begonnen.

