dpa

Umweltminister fordern Nachrüstung von Diesel-Fahrzeugen

Die Umweltminister von Bund und Ländern haben eine umfassende Nachrüstung von Diesel-Fahrzeugen gefordert. Der Bund solle sich bei den Herstellern «für eine technische Ertüchtigung von Diesel-Fahrzeugen in der gesamten breite der Flotte» einsetzen, heißt es in dem am Freitag veröffentlichten vorläufigen Ergebnisprotokoll der Frühjahrskonferenz. «Da sind die Hersteller in der Pflicht, tatsächlich nachzurüsten», sagte Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD). Die Reduzierung der Abgas-Schadstoffe dürfe aber nicht zu Lasten der Bürger gehen, die im guten Glauben die Fahrzeuge gekauft hätten. Die Konferenz schlug vor, dass ein Ausgleichs- und Entschädigungsfonds geprüft werde.

Vor gut einem Jahr hatte die Umweltministerkonferenz die blaue Plakette vorgeschlagen und damit eine heftige Debatte losgetreten. Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) war dagegen, das Projekt liegt auf Eis. Am Freitag wollen die Minister im brandenburgischen Bad Saarow unter anderem Forderungen zum Thema Luftverschmutzung vorlegen. Aus Arbeitspapieren der Konferenz ging hervor, dass über die blaue Plakette keine Einigkeit besteht.

Viele Städte haben mit zu hohen Stickoxid-Werten durch Diesel-Abgase zu kämpfen. Für Stuttgart und Hamburg sind Fahrverbote angekündigt. Zuletzt hatte Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) gefordert, Diesel auf Kosten der Autohersteller nachzurüsten, um den Schadstoffausstoß zu senken.

Letzte Änderung: Freitag, 5. Mai 2017 13:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen