Brandenburg startet ins kulturelle Luther-Jahr

Mit einem Festakt wird am heutigen Freitag (14.00 Uhr) in Frankfurt (Oder) das Themenjahr Kulturland Brandenburg 2017 eröffnet. Im Zentrum steht die Auseinandersetzung mit dem 500. Jubiläum der Reformation. Das Leitthema lautet «Wort & Wirkung. Luther und die Reformation in Brandenburg». Frankfurt steuert mit der Ausstellung «Bürger, Pfarrer, Professoren» einen wesentlichen Beitrag dazu bei. Es geht in der Schau um die Bedeutung der Oderstadt im 15. und 16. Jahrhundert, als Frankfurt vom «Anti-Wittenberg» zu einem Dreh- und Angelpunkt der Reformation mutierte. Zum offiziellen Themenjahr-Startschuss werden an der Oder prominente Gäste wie Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und der evangelische Landesbischof Markus Dröge erwartet.

