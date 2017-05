Grüne fordern konzertiertes Vorgehen gegen Wohnungsmangel

Bezahlbare Wohnungen werden in Berlin immer mehr zur Mangelware. Die Grünen haben ein Konzept erarbeitet, um sich gegen diesen Trend zu stemmen. An Ideen mangelt es nicht.

Berlin (dpa/bb) - Mit einer Mischung aus landes- und bundespolitischen Maßnahmen wollen die Grünen gegen den zunehmenden Mangel an bezahlbaren Wohnungen in Berlin vorgehen. Kernpunkt ihres Konzepts, das die Fraktion im Abgeordnetenhaus am Freitag bei einer Klausurtagung beriet, sind Steuervorteile für Investoren beim Wohnungsbau. Zudem streben die Grünen ein Mietenbündnis nicht nur mit den landeseigenen, sondern auch mit privaten Anbietern, einen besseren Mieterschutz und mehr Beratungsangebote an.