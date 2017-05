dpa

Unfall auf A20 mit zwei Verletzten

Bei einem Verkehrsunfall auf der A20 nahe der Landesgrenze zwischen Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sind am Donnerstag zwei Männer verletzt worden, einer von ihnen schwer. Nach Angaben der Polizei stießen die Fahrer mit ihren jeweiligen Autos aus bisher ungeklärter Ursache nahe den Ausfahrten Prenzlau-Nord und Pasewalk-Süd zusammen. Der schwerverletzte Fahrer sei in ein Krankenhaus in Mecklenburg-Vorpommern gebracht worden, der leichter Verletzte (65) in eine Brandenburger Klinik.

Letzte Änderung: Donnerstag, 4. Mai 2017 19:50 Uhr

