ALBA hofft auf Einsatz von Aufbauspieler Siva gegen Bayern

Vor Start der Playoffs der Basketball-Bundesliga hat ALBA Berlin die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr von Spielmacher Peyton Siva noch nicht aufgegeben. «Wenn es irgendeine Chance gibt, dass er uns helfen kann, wird er mit dem Team reisen», sagte Sportdirektor Himar Ojeda vor dem Auftakt des Viertelfinalduells beim FC Bayern München am Samstag (20.30 Uhr). «Er macht Fortschritte. Aber wir müssen schauen, ob er bereit ist.»

US-Aufbauspieler Siva fehlt seit Anfang Februar mit einer Adduktorenverletzung. «Ich bin noch nicht bei 100 Prozent», sagte der 26-Jährige am Rande der Übungseinheit am Donnerstagabend. «Ich gehe es langsam an, wir gucken von Tag zu Tag. Ich hoffe, dass ich bald wieder voll am Training teilnehmen kann und noch mindestens in einer Playoffpartie spielen kann.»