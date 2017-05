Senat bringt höhere Zweitwohnungssteuer auf den Weg

Berlin verdreifacht zum 1. Januar 2019 die Zweitwohnungssteuer auf 15 Prozent der Nettokaltmiete. Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) brachte am Donnerstag im Plenum des Abgeordnetenhauses einen entsprechenden Gesetzentwurf ein. Er sprach von einer Erhöhung «mit Augenmaß». Selbst der neue Steuersatz liege unter dem in München, Potsdam oder Konstanz. Die Steuer soll künftig sofort fällig werden und nicht wie bisher erst nach einem Jahr.

Nach Darstellung von Kollatz-Ahnen erhofft sich der Senat von der Steuererhöhung «Lenkungswirkung». «Es geht dabei nicht um eine Erhöhung der Steuereinnahmen. Im Kern geht es darum, die Leute zu motivieren, sich anzusiedeln in Berlin, ihren Erstwohnsitz in Berlin zu nehmen», sagte er. Gleichzeitig betonte er: «Berlin kann es sich nicht leisten, auf der einen Seite Ausgaben für Infrastruktur zu tätigen und auf der anderen Seite auf Einnahmen dafür zu verzichten.»

Wenn mehr Menschen ihren Erstwohnsitz in Berlin nehmen, hätte das Mehreinnahmen aus anderen Steuern und dem Länderfinanzausgleich zur Folge. Dies zielt nicht zuletzt auf Studenten ab. Derzeit haben in Berlin etwa 130 000 Menschen einen Zeitwohnsitz angemeldet, jedoch gelten nur rund 17 000 als steuerpflichtig. Für die anderen greifen Ausnahmen, etwa für bestimmte Berufspendler oder Menschen, die nur vorübergehend in Berlin leben. Zuletzt lag das Aufkommen an Zweitwohnungssteuer bei 3,5 Millionen Euro jährlich.