Insolvenzverwalter kämpft um Bahnwerk-Erhalt in Eberswalde

Der vorläufige Insolvenzverwalter des Eisenbahnwerks Eberswalde (EBW) will alle Hebel in Bewegung setzen, damit der Betrieb aus der Zahlungsunfähigkeit herauskommt. Hierfür sucht der Templiner Anwalt Falk Eppert nach zusätzlichen Investoren oder Auftraggebern. «In Eberswalde gibt es gutes Fachpersonal, der Standort und die Branche sind gut», sagte der Jurist der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag.

Eppert setzt bei der Investorensuche vor allem auf den günstig gelegenen Werksstandort nahe Berlin. Zudem lägen jetzt alle gängigen Zertifikate für die Instandsetzung von Radsätzen vor. Um den Standort zu erhalten, benötige das EBW Aufträge auch in den Segmenten Waggoninstandsetzung und Komponentenbau. Anfragen für die Überarbeitung von Radsätzen lägen bereits vor.

Letzte Änderung: Donnerstag, 4. Mai 2017 15:50 Uhr

Quelle: dpa

